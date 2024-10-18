CTP, oy verme işlemi öncesi isteklerini açıkladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık seçimi başlıyor. CTP milletvekili Erkut Şahali, oylama sırasında herkesin telefonlarını divana teslim etmesini istedi. Şahali, güçlü şüpheleri olduğunu hatta ihbar aldıklarını ifade ederek “Hasan beyin katiplik yapmasını yine istemiyoruz. Oyun gizliliğine helal getirmeyecek şekilde oy verme salonunun kapısı açık kalsın” dedi. Şahali, kendilerine gelen ihbarda bir meclis komiserinin verilen oyları kontrol edeceğinin bilgisine de sahip olduklarını ekledi.

Öte yandan UBP grup başkan vekili Sunat Atun, kapının açık kaşmasının mümkün olmadığını söyledi. Atun, başbakanın odasının açılabilceğini oradan istenen deneyimin yapılabilceğini kaydetti.