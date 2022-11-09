CTP Parti İçi Eğitim Merkezi, 'Yerel Yönetimlerde CTP Farkı' adlı etkinlik düzenleyecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti İçi Eğitim Merkezi (CTP-PEMER), “Yerel Yönetimlerde CTP Farkı” adıyla yeni dönemdeki ilk ders etkinliğini düzenleyecek. Etkinlik, cuma günü saat 18.00’de Gönyeli Belediyesi Toplantı Salonu’nda yer alacak.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, tüm CTP üye sempatizanlarına açık olan ve interaktif olarak organize edilen etkinlikte CTP’nin yerel yönetimlerde ortaya koyduğu anlayış, dönüşüm ve vizyon katılımcılarla paylaşılacak.

Etkinlikte CTP’nin ilk Belediye Başkanı Mehmet Kim, CTP Yerel Yönetimler Sekreteri Muhittin Tolga Özsağlam, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ve Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin sunumları yer alacak.

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09/11/2022 11:37