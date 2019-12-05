CTP Parti Meclisi aday gösterme kararını teyit etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) dün akşam gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) toplantısında cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bir önceki PM tarafından alınan partinin aday gösterme kararını teyit etti.

Haber Kıbrıs'ın CTP kendi adayı ile seçime gidiyor haberi CTP Merkez tarafından doğrulandı.

CTP'den yapılan açıklamada Parti tüzüğüne göre tamamlanması gereken sürecin devam ettiği belirtilirken önümüzdeki günlerde Genişletilmiş Parti Meclisi’nin toplanacağı ve seçimlere katılacak adayın açıklanacağı bildirildi.

Haber Kıbrıs'ın haberine göre Parti Meclisi bu adayın Genel Başkan Tufan Erhürman yönünde eğilimini ortaya koydu ve bu konudaki açıklamanın 14 Aralık Cumartesi günü yapılacağı bildirildi.

05/12/2019 17:02