CTP Perşembe Pazarı’nda eylem yaptı

ads ads ads ads
19/09/2024

ads
CTP Perşembe Pazarı’nda eylem yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), "Pahalılık, Zamlar ve Yoksulluk Artık Yeter" sloganıyla Gazimağusa’da Perşembe Pazarı’nda eylem yaptı.

Eyleme, Genel Başkan Tufan Erhürman, milletvekilleri ve partililer katıldı.

Eylemde, “Halk yoksul, hükümet edenler zengin”, “Pahalılık, zamlar ve yoksulluk yeter” “Pahalılık olmasın, et girmeyen ev kalmasın”, “Hükümet tok, halk aç”, “Tencere boş, kurultay için harca coş” gibi dövizler taşındı.

Perşembe Pazarı girişinde basın açıklaması yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, milletvekilleri ve partililerle pazar esnafını da ziyaret etti.

-Erhürman: “Gelir dağılımındaki adaletsizlik hızla artıyor, uçuruma dönüşüyor”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman basın açıklamasında, ülkede gelir dağılımındaki adaletsizliğin hızla arttığını ve uçuruma dönüştüğünü  belirterek, orta sınıfın adeta buharlaştığını söyledi.

Orta sınıfın yok edildiğini belirten Erhürman, “Rakamsal olarak maaşlar artıyor. Hatta daha da çarpıcısı maaşlar döviz bazında da artıyor ama bu artış insanların alım gücünde pazara, çarşıya yansımıyor.” dedi.

-“Alınan ekmek ve sütün sayısı her gün azalıyor”

Erhürman, “Maaşlar yükseliyor, döviz bazında da yükseliyor ama bir bakıyorsunuz ki her gün alabildiğimiz ekmeğin sayısı, sütün sayısı azalıyor. Bizim derdimiz maaşların rakam bazında artması değil. Bizim derdimiz  insanların alım gücünün korunması ve en alt gelir seviyesindekilerin dahi asgari gıda ve temizlik ihtiyaçlarını karşılayabilmek” diye devam etti.

-Asgari ücret kurultay manevrası mı?

Dün açıklanan asgari ücrete değinen Erhürman, asgari ücretin yüksek açıklanmasının “kurultay manevrası” olabileceğini kaydetti ve "yeni asgari ücrete  işveren tarafının kurultay sonrası  itiraz edeceği" yönündeki düşüncesini ifade etti.

-“Ekonomiyi yönetmiyorsunuz”

Rakamsal olarak büyük olan yeni  asgari ücretle de alım gücünün yükselmeyeceğini söyleyen Erhürman hükümete “Doğru ekonomi politikalarını uygulamıyorsunuz. Ekonomiyi kötü yönetiyorsunuz demiyoruz; aslında ekonomiyi yönetmiyorsunuz. Saldım çayıra Mevla'm kayıra bir hal içerisindesiniz” diye seslendi.

Gidişatın   inşaat sektörünü, turizm, sektörünü sıkıntıya sokacağını, ekonominin Güney’e kayacağını CTP’nin bir yılı aşkın süredir söylediğini kaydeden Erhürman, “Söylediklerimizin hepsi bugün bir bir gerçekleşiyor.” dedi.

31 Mayıs’ta  belirlenen asgari ücretin işverenin itirazı üzerine 10 gün sonra işveren ve devlet tarafının iş birliğiyle 124 TL  düşürüldüğünü hatırlatan Erhürman, dünkü toplantıya  işveren  tarafının katılmadığını, bunun da  yüksek ihtimalle yeni asgari ücrete  işveren tarafının kurultay sonrası  itiraz edeceğini gösterdiğini söyledi.

Erhürman gelinen noktada, asgari ücretin  sabit kalması halinde  başta küçük işletmeler olmak üzere pek çok işletmenin personel giderleri arttığı için malın ya da hizmetin fiyatını artıracağını, bunun da pahalılık yaratacağını, yapamıyorsa  ya işçi durduracağını, işçi kalitesini düşüreceğini, daha fazla üçüncü ülke vatandaşı işçinin ülkeye geleceğini, ya kayıt dışına kaçacağını  ya da batacağını  söyledi.

Erhürman, “Kurultay öncesi bir manevraysa bu; ‘yüksek asgari ücret açıklayalım, da kurultaydan sonra  zaten itiraz üzerine bunu düşürürüz’ manevrasıysa… Kurultay sonrası asgari ücret düşerse o zaman da asgari ücretli açlık sınırının altına doğru gerilemeye başlayacak. Bize  ekonomiyi yönetmeyerek 'kırk katır mı kırk satır mı'yı dayattılar.” dedi.

“Erhürman,  CTP’nin  Meclis’te de, dışarıda da “Bu politikalar bizi  yok oluşa götürüyor” diye yırtındığını belirterek, “Biz bunları söylerken suskun kalanların, şimdi  bir kısmı kırk katırda, bir kısmı kırk satırda. Biz ne kırk katırdayız, ne kırk satırdayız. Bize bu ikilemi dayatamazlar” dedi.

Mevcut durumun ülkeyi ve ekonomiyi yönetememekten kaynaklandığını savunan Erhürman, “Alternatif  kırk katır da değildir, kırk satır da değildir. Alternatif  bu ülkenin bu işleri bilen insanlarıyla bir araya gelip ekonomiyi yönetmektir, CTP buna hazırdır, halkın artık tahammülü kalmamıştır” dedi.

-“Çare var, biz hazırız”

“Bu zihniyetin başımızdan bir an önce  gitmesi lazım” diyen Erhürman, “Yoksulluğun da gelir dağılımındaki adaletsizliğin de, orta sınıfın yok edilmesinin de, bu ülkenin cehenneme çevrilmesinin önlenmesinin  de tek yolu var. Bu zihniyet gidecek, ve biz yönetmeye hazırız. Orasından burasından makyaj yaparak düzeltilecek bir hal kalmamıştır.” diye devam etti.

 “Kurultaya odaklandılar, yetmedi, kurultay maksatlarından hareketle asgari ücrette de, okullarda da,  geçici öğretmenlerde de oyunlar oynamaya kalktılar.” diyen Erhürman  Kıbrıs Türk halkının  varoluş mücadelesi sonucunda  gelmesi  gereken yerin böyle bir yönetsel zihniyet olmadığını belirtti.

Erhürman, sözlerini, “Bu zihniyet gidecek. Çare vardır, biz hazırız.” diyerek tamamladı.

 

19/09/2024 14:04
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: CTP Perşembe Pazarı, eylem
MANŞETLER

HK KIBRIS

Genç İş İnsanları Derneği: Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolu asgari ücret artışı değil

HK KIBRIS

Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği, asgari ücretin yüzde 19.19 artırılmasının, çalışanlar için bir kazanım gibi görünse de, birçok olumsuz sonuç doğurabileceği uyarısında bulunarak, "Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolu asgari ücret artışı değil; devletin de özellikle gaz, akaryakıt ve harçlarda indirime giderek üzerindeki yükü azaltması gerekmektedir" dedi. Dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, asgari ücret artışının işsizliği tetikleyebileceği, ekonominin güneye kaymasını hızlandıracağı öngörüsünde bulunularak, müşteri kaybına uğrayan iş yerlerinin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı ve devletin topladığı vergilerin düşeceği savunuldu. Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolunun asgari ücret artışı olmadığı belirtilen açıklamada, devletin gaz, akaryakıt ve harçlarda indirime giderek üzerindeki yükü azaltması; mali disipline önem vermesi ve toplanan vergileri amacına uygun şekilde kullanması gerektiği vurgulandı. Asgari ücretin belirgin şekilde artırılmasının, işverenlerin maliyetlerini yükselttiği kaydedilen açıklamada, “GSMH’nin yüzde 48’sını oluşturan emek yoğun , turizm ve eğitim sektörlerinin, döviz bazında asgari ücretin bu denli artmasıyla birlikte, mukayeseli avantajı ortadan kaldıracaktır. Buradaki kayıplardan direkt olarak ülke ekonomisinin hızla daralmasına sebep olacaktır. Bu durum, işletmelerin daha az işçi istihdam etmesine ya da bazı işletmelerin tamamen kapanmasına yol açabilecektir. Sonuç olarak, asgari ücretteki bu artış, kısa vadede çalışanların maaşlarını artırsa da, orta vadede işsizlik oranının artmasına neden olabilecektir. Ekonomimizin dar yapısını düşündüğümüzde, bu risk daha da büyüktür” dedi. Son yıllarda yaşanan fiyat farklılıkları nedeniyle, vatandaşların alışverişlerini Güney Kıbrıs’ta yapma eğiliminin "ciddi şekilde" arttığı kaydedilen açıklamada, “Asgari ücretin bu kadar yüksek bir oranda artırılması, Kuzey’deki maliyetlerin daha da yükselmesine ve Güney Kıbrıs ile olan fiyat farkının daha da artmasına yol açacaktır. Bu durum, halkın alışverişini Güney’den yapmaya artarak devam etmesine, Kuzey’deki işletmelerin müşteri kaybına uğramasına ve hatta kapanmasına neden olabilecektir. Bununla birlikte devletin topladığı vergiler dramatik olarak düşecektir” ifadeleri yer aldı. İşverenlerin ve çalışanların ortak bir çözüm için elini taşın altına koyması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Asgari ücretteki artış daha makul bir seviyede tutulmalı ve ekonomik dengeler göz önünde bulundurulmalıdır" denildi. Açıklamada, hükümete de seslenilerek, "Alınan vergilerin bütçe açığını kapattığı, verimlilik ve ekonomik faydadan uzak kullanıldığı sürece, tüm bu yükü özel sektördeki tüm çalışan ve işverenlere yüklediğinin bilincinde olmalıdır. Piyasa maliyetlerini düşürecek adımlar atılması, sadece işverenlerin değil, aynı zamanda tüm halkın faydasına olacaktır” ifadelerine yer verildi.
© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.