CTP Piyangosunda kazanan aile aracı teslim aldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) her yıl kuruluş yıl dönümünde düzenlediği geleneksel piyango çekilişinde bu yıl büyük hediyeden birini kazanan talihli, dün aracını teslim aldı.

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09/01/2024

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CTP Piyangosunda kazanan aile aracı teslim aldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) her yıl kuruluş yıl dönümünde düzenlediği geleneksel piyango çekilişinde bu yıl büyük hediyeden birini kazanan talihli, dün aracını teslim aldı.

024298 numaralı biletin sahibi Güzelyurt sakini Buğra Gürmen, Kombos’a giderek Mercedes A-180 Compact Salon model aracına kavuştu.

Genel Sekreter Asım Akansoy ile CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, aracı talihliye teslim etti. Akansoy, aracı kazanan aileye “Hayırlı olsun” temennisinde bulundu.

09/01/2024 10:35
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TAGS: CTP Piyangosu
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