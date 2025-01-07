CTP Piyangosu’nun talihlisi aracını teslim aldı

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07/01/2025

CTP Piyangosu’nun talihlisi aracını teslim aldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) her yıl kuruluş yıl dönümünde düzenlediği piyango çekilişinde otomobil kazanan Dikmen sakini Şakir Özata aracını teslim aldı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, 038103 numaralı biletin sahibi Şakir Özata, Kombos’a giderek Mercedes GLA-180 Hybrid model aracını teslim aldı.

CTP Genel Sekreteri, Milletvekili Asım Akansoy, aracı talihliye teslim ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

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TAGS: CTP Piyangosu, kktc, haber
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