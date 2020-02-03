CTP Piyangosu'nun talihlisi Manisoy

CTP Piyangosu'nun çekilişinde bu yıl iki büyük hediyeden birisi olan BMW 118i marka araç Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy'a çıktı

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03/02/2020
HK

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CTP Piyangosu'nun talihlisi Manisoy

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nin her yıl kuruluş yıldönümünde düzenlediği geleneksel piyango çekilişinde bu yıl iki büyük hediyeden birisi olan BMW 118i marka aracın talihlisi aracını teslim aldı. 067510 numaralı biletin sahibi Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, bu sabah Çangar’a giderek ödülünü CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın’dan teslim aldı.

 

03/02/2020 15:47
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TAGS: Hulusi Manisoy, Cumhuriyetçi Türk Partisi, erdoğan sorakın, kıbrıs, haber
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