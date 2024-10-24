CTP PM tamamlandı…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu akşam parti genel merkezinde gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Meclis’te üç hukukçunun ortak görüşüne dikkat çeken Erhürman, Meclis Başkanlığı seçiminde kullanılan üç pusulanın da geçersiz olduğunu hatırlatarak “Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanlığı yok hükmündedir” dedi.

“Meclis Başkanlığı seçimi tamamlanmamıştır”

Erhürman, Ziya Öztürkler'in seçilmediğini ve bu nedenle Meclis'te başkan sıfatıyla oturum açmasının hukuken mümkün olmadığını ifade etti. "Sayın Öztürkler’in açacağı herhangi bir oturum bizim nezdimizde hukuken açılmış bir oturum niteliği taşımayacaktır" diyen Erhürman, 22 Ekim'de Meclis’in hukukçulardan görüş aldığını ve bu görüşlerin bilindiği halde 23 Ekim'de Resmi Gazete’de yayın yapıldığını vurguladı. Erhürman, bugün yapılan devir teslim törenini de eleştirerek, "Bütün bunlar ortada hukuken yeni bir meclis başkanı olmadığı anlamına gelir. Meclis başkanlığı seçimi tamamlanmamıştır" dedi.

“CTP böyle bir oturuma katılmaz”

CTP'nin Parti Meclisi’nin oy birliğiyle bu görüşler doğrultusunda hareket etme kararı aldığını açıklayan Erhürman, sürecin yönetilmesi görevini MYK’ya ve Meclis grubuna verdiklerini belirtti. "CTP’nin duruşu nettir. Ziya Öztürkler’in şu anki durumu sadece fiili bir durumdur; hukukla açıklanabilecek bir durum değildir. Bu şartlarda Meclis'in çalışacağı iddia edilirse hukuka aykırı çalışacak" diye konuştu. Erhürman, Pazartesi günü Ziya Öztürkler'in Meclis’te başkan sıfatıyla yer alması durumunda, bunun hukuken açılmamış bir oturum olarak değerlendirileceğini ve CTP’nin böyle bir oturuma katılmayacağını açıkladı. Ancak CTP’nin 19 milletvekiliyle Meclis'te hazır bulunacağını ekleyen Erhürman, mevcut koşullar altında Meclis Başkanlığı seçiminin tamamlanmadığını vurguladı.