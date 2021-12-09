CTP, sadece Lefkoşa ve iskele ilçeleri için adaylık seçimi yapacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Lefkoşa ve İskele ilçelerinde ön seçimle birlikte sıralama seçimi, diğer 4 ilçede ise sadece sıralama seçimi yapılacağını açıkladı.

Sorakın’dan alınan bilgiye göre, CTP’de 48 aday adayı ve 7 kontenjan adayı bulunuyor.

CTP, 11 Aralık Cumartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 09.30 – 20.00 saatleri arasında, adaylık başvurusu fazla olan Lefkoşa ve İskele ilçeleri için adaylık ve sıralama seçimi, diğer 4 ilçe için ise sadece sıralama seçimi yapacak.

CTP, Lefkoşa’da Genel Başkan dahil 3, Mağusa’da 2, Girne’de 1 ve Güzelyurt’ta 1 olmak üzere toplam 7 kontenjan adaya yer verecek.

Parti, kontenjanların isim ve sıralarını daha sonra açıklayacak.

TAK

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09/12/2021 13:25