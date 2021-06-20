''CTP, salı günü yol haritasını açıklayacak, artık sokağa ineceğiz''

CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, Başbakan Ersan Saner’in kabineye hakim olmadığını, hükümette kimin ne yaptığının belli olmadığını, ülkede yapılan bazı işlerle ilgili mecliste sorulan sorulara cevap dahi verilemediğini söyledi.

Bakanların kendi alanlarıyla ilgili konularda başka bakanların açıklama yaptığını, bakanlardan ilgi alanındaki konularda onlardan habersiz milletvekillerinin yasa önerisi sunduğunu belirten Fazilet Özdenefe, hükümette koordinasyon eksiliği ve tam bir karmaşa olduğunu kaydetti.

Ülkedeki yanlışların düzeltilmesi için CTP’nin belirlediği yol haritası konusunda salı günü bir basın toplantısı düzenleneceğini, alternatif politikalar üzerinde çalıştıklarını, artık ana muhalefet olarak sokağa çıkacaklarını aktaran Özdenefe, vakaların azaldığını, geniş katılımlı etkinlikler, eylemler için artık sokağa çıkılabileceğini vurguladı.

Fazilet Özdenefe, Haber Kıbrıs web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Eğitim Bakanı görev süresince hiçbir şey yapmadı”

Bakanları icraatları üzerinden eleştiren Özdenefe, “Eğitim Bakanı görev süresince hiçbir şey yapmadı. Bakan, ‘Öğretmenleri aşılamadan, okulları yüz yüze eğitime açmam’ dedi. Dün ‘okullar açılınca sınıflarda öğrencileri azaltacağım ve öğretmenleri de aşılayacağım’ dedi. Akademik kayıplar yanında sosyolojik psikolojik sorunları da giderilmeli. Öğrencilerin bazılarının interneti ve tableti yok online eğitim alamadı. Elektrikler kesildi internet gitti. Online eğitimde sıkıntılar oldu ve öğrenciler, eğitime tam erişemedi” dedi.

“Turizmi bu yıl da kaybedebiliriz”

Eğitim Bakanı gibi ve Turizm Bakanının da motivasyonunu yitirdiğinden bahseden Özenefe, “Deniz, güneş ve kum diyerek turizm yapılamaz. Aşılama konusunda gereğini yapma ve ulaşım konularını çözme de önemlidir. Eğer hazırlıklı olmazsak, turistler, Kıbrıs’a geleceğine, daha yakın ve uygun yerlere gidilebilir. Turizm için bir şey yapılmadığından bu yılı da kaybedeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Deniz üssü, İHA ve SİHA konularında haberleri yok”

Ulaştırma Bakanlığı’nın yaptığı icraatların da ortada olduğuna dikkat çeken Özdenefe, “Köy yollarının asfaltlanması işini Türkiye’deki şirketler alıyor. Ülkemizde İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahsız Hava Araçları (SİHA) için üsler hazırlanıyor. Kıbrıs’ta Türkiye’nin deniz üssünün yapacağı açıklanıyor. Bakana ve Başbakana soruyoruz haberi yok. Başbakan, kabineye hakim değil. Başbakan yardımcısı el kol kırmayla ilgili açıklamalar yapıyor. Milletvekili Sunat Atun eğitimle ilgili yasa önerisi veriyor Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun haberi yok” şeklinde konuştu.

“CTP yol haritasını açıklayacak”

Ülkedeki yanlışların düzeltilmesi için CTP’nin belirlediği yol haritası konusunda salı günü bir basın toplantısı düzenleneceğini, artık ana muhalefet olarak sokağa çıkacaklarını aktaran Özdenefe, “Alternatif politikalar konusunda çalışıyoruz. Muhalefet olarak sesimizi çıkarmasaydık ve orada olmasaydık mecliste istenilen yasaları geçireceklerdi. Pandemi artık geniş çaplı etkinliklere izin verdiği için sokağa çıkacağız” dedi.

“Meclis başkanı tarafsız davranmıyor”

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’nun, tarafsız olmadığını ve meclisi yönetemediğini iddia eden Özdenefe, “Meclis çalışanlarının yaptığı grevi kırdırdı. Tüm partilere eşit mesafede davranmıyor. Meclis içi çalışma ortamı ve demokrasi bozulursa ülkede demokrasi mi olur?” ifadelerini kullandı.

“UBP, Kutlu Adalı komitesiyle ilgili iyi niyetle davranmıyorlar”

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in öldürülen gazeteci Kutlu Adalı ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından, mecliste kurulması gündeme gelen komite hakkında konuşan Özdenefe, “Mecliste Kutlu Adalı Araştırma Komitesi konusunda maalesef kötü niyetle hareket ediliyor. Mecliste komitenin kurulmasına oybirliğiyle karar verildi ancak Başbakan Ersar Saner, UBP üyelerinin komitede çoğunluk olması yönünde ısrar ediyor. Niyet nedir? Dengede olmasının ne zararı var?” diye sordu.

Böyle davranılmasında bir kötü niyet sezdiklerini belirten Özdenefe, UBP’nin bu araştırmayla ilgili bir korkusunun olup olmadığını, bir şeyleri engellemek mi istediklerini sorup, bu konuda ciddi endişeler taşıdıklarını vurguladı.

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20/06/2021 19:01