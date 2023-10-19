CTP, Sokak Eylemleri Başlatıyor: 27 Ekim'de Yürüyüş Düzenlenecek

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19/10/2023

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CTP, Sokak Eylemleri Başlatıyor: 27 Ekim'de Yürüyüş Düzenlenecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), bugün düzenlediği basın toplantısında, bu ülkede yok hükmünde olanları götürmek için 27 Ekim tarihinde bir yürüyüşle sokak eylemlerine başlayacağını duyurdu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yoksullaşmanın giderek Kıbrıslı Türkleri yok olmaya doğru sürükleyeceği endişesini taşıdıklarını belirterek, bu kaygıyı paylaşan herkesi birlikte hareket etmeye çağırdı.

Erhürman, sokak eylemlerinin sonuç alınıncaya kadar devam edeceğini ve söz konusu zihniyetin ortadan kalkana kadar mücadelelerinin süreceğini vurguladı.

Erhürman CTP’nin erken seçime her an hazır olduğunu, ülkeye verilen korkunç hasarın 3 yıl daha sürmesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

19/10/2023 11:24
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TAGS: tufan erhürman, ctp, Cumhuriyetçi Türk Partisi
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