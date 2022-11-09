CTP Tatlısu’da bağımsız aday Orhan Bebek’i destekleyecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Tatlısu Belediye Başkan adaylığı için bağımsız aday Orhan Bebek’i destekleme kararı aldı.

CTP'den verilen bilgiye göre, CTP Parti Meclisi’nde (PM) alınan karar bağlamında gerekli çalışmaları tamamlayan CTP Merkez Yönetim Kurulu, Tatlısu Belediyesi’nde bağımsız adaylığını açıklayan Orhan Bebek’in desteklenmesi yönünde karar aldı.

Açıklamada, "CTP, bu çerçevede Tatlısu Belediyesi sınırları içerisindeki tüm yurttaşların hak ettiği hizmete kavuşabilmesi için bir bütün olarak bağımsız belediye başkan adayı Orhan Bebek’in yanında olacaktır." ifadelerine yer verildi.

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09/11/2022 17:16