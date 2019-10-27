CTP: Üçlü görüşmeden beklentimiz kalıcı sonuçlar doğurmasıdır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiadis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 25 Kasım'da Berlin’de gerçekleştireceği görüşmeden kalıcı sonuç beklediğini kaydetti.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, “Görüşmenin Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunma sürecinde kalıcı sonuçlar doğurması en büyük beklentimizdir” denildi.

CTP’nin açıklaması şöyle:

“CTP olarak, müzakere sürecinin sonuç odaklı ve ucu açık olmayacak şekilde başlayabilmesi için geçmiş yakınlaşmaların kabulü yanında 11 Şubat 2014 Ortak Açıklamasının ve Genel Sekreterin 30 Haziran 2017 tarihinde taraflara sunduğu altı maddelik çerçevenin taraflarca kabulünün önemli olduğunun altını çizeriz. Bu çerçevede siyasi eşitliğin; dönüşümlü başkanlığı, etkili katılımı kapsayacak şekilde kabulünün, her iki taraf için de güvenli ve istikrarlı bir Federal çözüm için olmazsa olmaz olduğunu yeniden belirtiriz.”

27/10/2019 17:52