CTP ve AKEL: Anastasiadis önerilerini en kısa sürede sunmalı

Erhürman ile Kiprianu baş başa görüştükten sonra heyetler arası görüşmeye geçildi.

Parti Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık iki saat süren toplantının ardından ortak açıklama yapıldı.

Taraflar en kısa sürede siyasi eşitliğe dayalı, kalıcı ve adil bir çözüm için kararlılıklarını teyit etti.

Liderlerin dünkü görüşmede aldıkları Derinya ve Aplıç kapılarının 12 Kasım’da açılacak olması kararının memnuniyet verici olduğunu ifade eden taraflar, mobil telefonlar konusunda atılacak adımları ve güven artırıcı önlemleri desteklediklerini belirtti. Sürecin hızlanması ihtimalini de göz önünde tutarak daha sık görüşme niyetinde olduklarını kaydeden Erhürman ve Kiprianu adanın iki tarafında etkinlikler düzenleme kararı aldıklarını ifade etti.

CTP Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhürman açıklamasında önümüzdeki en önemli görevin, BM Genel Sekreteri Gutteres’in son raporunda belirttiği gibi iyi hazırlanmış, sonuç odaklı ve ucu bucağı belli bir sürecin başlaması olduğunu vurguladı.

Anastasiadis’in son dönemde gündeme getirdiği ‘esnek federasyon – loose federation’ önerisinin, Gutteres’in önerisinin dışında olduğunu düşünmediğini ifade eden Erhürman, öneri kötü niyetle, Crans Montana’dan sonra süreci zamana yayma amaçlı yapılmadıysa hiçbir şekilde Kıbrıs Türk tarafının üzerinde sorun yaşamayacağını belirtti.

Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anastasiadis bu önerisini bir an önce netleştirmeli. Bugüne kadar federal devlete ait olacağı düşünülen hangi yetkilerin kurucu devletlere aktarılacağını belirlemeli ve Gutteres’in belirlediği yöntemle masaya dönmelidir. Siyasi eşitlik ilkesinden hiçbir şekilde sapılmadan kurucu devletlerin yetkilerini artıran bir öneri getirecekse böyle bir öneriyle sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bu anlamda umarım Sayın Lute 31 Ekim’de geldiğinde Anastasiadis önerisini tamamlamış olur ve biz de önümüzü görürüz”.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu konuşmasına gerçekleştirdikleri üretken ve yararlı görüşme için CTP heyetine teşekkür ederek başladı. Kıbrıs Sorunu’nun içinde bulunduğu durum hakkında çok samimi ve derinlemesine bir görüş alışverişi gerçekleştirdiklerini ifade eden Kiprianu liderlerin dünkü kararlarından memnuniyet duyduklarını ancak özlü müzakerelerin başlamamasından dolayı da endişeli olduklarını belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin geçici özel temsilcisi Lute’un adaya yapacağı ziyaretle iki lidere sunulacak fırsatın iyi değerlendirilmesini ve Crans Montana’da kalınan yerden müzakerelerin başlamasını dilediklerini ifade eden Kiprianu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim kanaatimize göre çıkmazın uzaması durumunda Kıbrıslı Rumlar ve Türklerin karşı karşıya kalacağı ciddi tehlikeler söz konusudur. Müzakerelerin bir an önce başlaması ve mümkün olan en kısa süre içerisinde sonuca ulaşması şarttır. İki lidere çağrımız en önemli konu olan ortak vatanımızı yeniden birleşmeye odaklanmaları ve gerekli iradeyi göstermeleridir. Kıbrıs’ı, BM’nin belirlediği şekilde siyasi eşitlik temelinde birlikte yönetmeliyiz. Anastasiadis önerilerini net bir biçimde zaman kaybetmeden açıklamalıdır ancak bu hiçbir biçimde hala sonuca ulaşılamamış özlü konuların görüşülmesinden bizi uzaklaştırmamalıdır”.