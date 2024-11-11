CTP ve UBP Meclis Grupları Değerlendirme Toplantısı Yapacak

ads ads ads
11/11/2024

ads
CTP ve UBP Meclis Grupları Değerlendirme Toplantısı Yapacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun, muhalefetle iktidar milletvekilleri arasında tartışmaya yol açan Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplanma girişiminin ardından, UBP ve CTP grupları toplanıyor. 

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu sorunun diyalogla çözüleceğini, sorun uzadıkça çözüm ihtimallerinin de tükendiğini söyledi.

Daha sonra UBP ve CTP'nin grup toplantıları yapılacağı duyurularak Meclis salonu boşaltıldı.

11/11/2024 12:16
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.