CTP yarın 53. yıl dönümünü kutlayacak

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26/12/2023

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CTP yarın 53. yıl dönümünü kutlayacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 53’üncü kuruluş yıl dönümünü yarın saat 19.00’da Lefkoşa Hidden Garden’da düzenleyeceği resepsiyonla kutlayacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, “Bu Yol Birlikte Yürünecek” sloganıyla düzenlenecek kuruluş yıl dönümü resepsiyonunun tüm halka, partilere ve sivil toplum temsilcilerine açık olduğunu duyurdu.

“Halkımıza yokluğu, yoksulluğu, yolsuzluğu dayatan yönetimden kurtulmak, bu ülkeyi hep birlikte yönetmek için biz varız” denilen açıklamada, Kıbrıs Türk halkının ilk tercihi olduğu savunulan CTP’nin mücadele ve dayanışma ruhuyla yeni yaşını kutlayacağı ifade edildi.

26/12/2023 10:46
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TAGS: ctp, 53. yıl, dönümünü
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