CTP yarın Lefkoşa'da eylem yapıyor

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), "eğitimde yaratılan kaosu ve çocukların eğitim hakkının gasp edilmesini" protesto için yarın sabah Lefkoşa'da Başbakanlık ışıklarında eylem yapacağını açıkladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekillerinin de katılacağı eylem saat 7.30'da başlayacak.

Konuyla ilgili açıklamada, ülkede her alanda kaos yaratan hükümetin şimdi de kurultay hesaplarıyla çocukların eğitim hakkını gasp ettiği savunuldu

Açıklamada "İlköğretimde iki yüz kırk öğretmen açığı yaratılmış ve bu açığı kapatmak için çare olarak gördükleri partizanlıkla 'geçici öğretmen' atama meselesi kurultay kaygılarıyla başarılamamıştır. Ortaöğretimde iki yüz otuzun üzerinde olan öğretmen ihtiyacı göz ardı edilmiştir" denildi

- "Öğretmenin itibarsızlaştırılmasına teşvik olunmuştur"

Bilimsel bir çalışma yapılmadan “öğretmen tasarrufu” politikası izlendiği denilen açıklama şöyle devam etti:

"Birçok alanda öğretmen istihdamı yapılmazken birçok alanda da ders yükü altında ezilen, pedagojiden yoksun, çağdışı ortamlarda görev yapmaya yollanan öğretmenin, meslek itibarları ayaklar altına alınmaya çalışılmıştır. Öğretmenin itibarsızlaştırılmasına teşvik olunmuştur.

Kamu okullarında kalite yerle bir edilmiş, eğitimde fırsat eşitsizliği derinleşmiştir. Özel okullar ile kamu okulları arasında uçurum yaratılmış ve parası olanın hizmet alabildiği çarpık bir eğitim sistemi meydana getirilmiştir. Yaşananlar tek kelimeyle; kaostur, rezalettir"