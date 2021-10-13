CTP, yerel yönetimlerin fakirleştirildiğini iddia etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP), UBP-DP- YDP Hükümetin belediyeleri fakirleştirdiğini savundu.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, yerel yönetimlerin, koalisyon hükümeti tarafından “terk edildiği, yoksullaştırıldığı, etkinliğinin azaltılmak istendiği ve halkın hizmet hakkının gasp edildiği” iddiasında bulunuldu.

Koalisyon hükümetinin, yerel yönetimlerini bütçelerini daraltacak, halkın hizmet hakkını engelleyici, pek çok belediye çalışanın geleceği riske atan kararlar ürettiği iddia edildi.

Açıklamada, belediyelerin 2021 bütçesindeki payı, 2020 bütçesine oranla yüzde 0,52 oranında artırılmışken, belediyelerin personel ve diğer hizmet giderleri yüzde 21 oranında arttığı; pandeminin yerel yönetimlerin de bütçesini daralmasına sorunların katmerlenmesine neden olduğu ve pandemiyle mücadelede belediyelerin üstlendiği aktif rolün belediyelere ciddi bir maliyet çıkardığı kaydedildi.

Başbakanın belediye bütçelerine katkı sözü verdiğini ancak sözünü yerine getirmediği; belediyelerin trafik gelirlerine Maliye Bakanlığı tarafından el konulduğu belirtildi.

Belediyelerin idari ve mali yetkilerini yeniden düzenleyecek Belediye Değişiklik Yasa Tasarısı’nın bir türlü Meclis’ten geçirilmemiş olması, belediyelerin hizmet ve bütçesel imkanlarını daralttığı; Kıbrıs Türk Belediyeleri Birliği’nin hükümet yanlısı tutum sergilediği iddia edildi.

Açıklamada, yerel hizmetlerin aksamaması ve belediye çalışanlarının yasal ve diğer haklarının sekteye uğramaması amacıyla başlatılan sendikaların eylemini destekledikleri ifade etti.

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13/10/2021 18:32