CTP ziyaretlerini sürdürüyor…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman beraberindeki heyetle birlikte, Sönmezler Ocağı’nı ve Lefkoşa’da bazı işletmelerle esnafı ziyaret etti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman’a ziyaretleri esnasında Lefkoşa milletvekili Doğuş Derya ve Sıla Usar İncirli, Girne milletvekili Fazilet Özdenefe ile Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit eşlik etti.

Erhürman ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türklerin ekonomik olarak varoluş mücadelesi verdiğini vurguladı.

CTP heyeti Sönmezler Ocağı’nda anı fotoğrafı çektirdi.

“ÜLKEYİ YERLE BİR ETMEYE ANT İÇTİLER”

Sönmezler Ocağı’nda konuşma yapan Genel Başkan Tufan Erhürman, geçen 10 aylık süreçte yaşananlar hakkında bilgi verdi.

Erken seçime gitmekten başka çare kalmadığını vurgulayan Erhürman, “istifa eden Azınlık Hükümeti’nin derdinin ve gailesinin halk olmadığını” belirtti.

Dövizin patlayacağının çok önceden belli olduğunu söyleyen Erhürman, “kriz masası kurulması gerektiğini aylar önceden defalarca söyledik…Azınlık Hükümeti yetkilileri ülkeyi yerle bir etmeye ant içti” şeklinde konuştu. Erhürman, mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin ekonomik varoluş mücadelesi verdiğini söyleyen Erhürman, çiftçilerin, hayvancıların ve esnafın çok zor durumda olduğunun altını çizdi.

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22/10/2021 20:06