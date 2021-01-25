CTP:Çözüm sürecindeki çıkmaz, BM zeminine bağlı kalınarak aşılabilir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs sorununun çözüm sürecindeki çıkmazın, Birleşmiş Milletler (BM) zeminine bağlı kalınarak aşılabileceği görüşünü savundu.

CTP, Kıbrıs’ın siyasi eşitliğe dayalı federal çatı altında birleşmesi, Doğu Akdeniz bölgesinde istikrar, güvenlik ve refah sağlayacağı gibi Türkiye-AB ilişkilerinin iyileştirilmesine de önemli katkı sağlayacağını ileri sürerek, adadaki “iki lideri sağduyuya ve ilgili BM parametrelerine bağlı hareket etmeye” çağırdı.

CTP tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs çözüm sürecinde Crans-Montana konferansı sonrasından bu yana “devam eden çıkmazın aşılmasının ivediliğini koruduğu” belirtilerek, şöyle denildi:

“BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye’nin önerdiği gayri resmi 5 taraflı konferansın Şubat sonundan itibaren en uygun bir tarihte New York’ta gerçekleşeceğini duyurdu. Tarafların, kapsamlı çözüm müzakerelerinin önünü açabilecek ve aciliyet duygusu içerisinde bir siyasi anlaşmaya varacak ortak zemin arayışında olmaları beklenmektedir. Sorunun bölgesel boyutu da dahil olmak üzere tüm konuların gündem yapılabileceği bahse konu konferansa Avrupa Birliği’nin de gözlemci olarak katılması olasıdır. Konferans için ön hazırlıkları yürüten BM Genel Sekreteri’nin geçici özel temsilcisi Sayın Jane Holl Lute, tarafların pozisyonlarını öğrenerek rapor etmektedir. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar, müzakerelere eşit egemenliğe dayalı iki devlet zemininde ve sıfırdan başlayabileceğini bildirerek, Berlin mutabakatını kabul etmediğini açıklamıştır.”

CTP’nin süreçte devam eden çıkmazın aşılabilmesi ve kapsamlı çözüm müzakerelerinin sonuç odaklı olabilmesine dair farklı stratejik yaklaşımlara ihtiyaç duyulabileceği, ancak bunların meşru BM zeminine bağlı kalmakla mümkün olacağı görüşünde olduğu” belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

“Bilinmelidir ki, Kıbrıs sorununu tarihe gömecek kalıcı ve işlevsel bir çözüm, federal çatı altında karşılıklı olarak Kıbrıslı toplumların birbirleriyle empati kurması, siyasi eşitlik üzerindeki tartışmalara son vermesi ve asgari güvenlik beklentilerine anlayış göstermeleri ile mümkün olabilecektir. Yarım asrı aşan bir süreden bu yana adamızda özlenen gerçek demokrasi, tek aidiyet, tek egemenlik ve tek uluslararası temsiliyete dayalı birleşik federal Kıbrıs çatısı altında tecelli edecektir.”

Dünyada diğer sorunlu ülkelerde başarıyla sonuçlanan barış süreçlerinin, “siyasi müzakere-dialog-güven artırıcı önlemler”den oluşan katılımcı bir yöntemlerle gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, “Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Güven Yaratıcı Önlemler konusunda yapıcı bir tutum sergileyip, konuyu alternatif önerilerle zenginleştirmesi önemlidir. Siyasiler ve sivil toplum temsilcisi örgütler arası diyalog, liderlerin sonuca yönelik yürüteceği müzakerelerle eş zamanlı olarak devam etmelidir. Bu, barış süreçlerinin zaruri unsurlarından birisidir. Kapsamlı çözüm siyasi uzlaşıyla, kalıcı barış ise sorunlu taraflar arasında ekonomik, sosyo-kültürel etkileşim ve sinerjik çıkarlar elde edilmesiyle sağlanacaktır” denildi.

Kıbrıs sorununun, adada ve bölgede istikrarsızlığa yol açtığını ve bölge ülkeleri arasındaki jeopolitik ilişkileri olumsuz etkilediğine işaret edilen açıklamada şu ifadelere de yer verildi: “Doğu Akdeniz’de devam eden gerginliğin çekirdeği konumunda olan Kıbrıs’ın siyasi eşitliğe dayalı federal çatı altında birleşmesi, bölgede istikrar, güvenlik ve refah sağlayacağı gibi Türkiye-AB ilişkilerinin iyileştirilmesine de önemli katkı sağlayacaktır. Tüm bu olasılıklar ışığında, Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak iki lideri sağduyuya ve ilgili BM parametrelerine bağlı hareket etmeye davet ederiz.”

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25/01/2021 18:58