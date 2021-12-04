CTP’de adaylık başvurularında son gün

2022 erken genel seçimleri için milletvekilliği aday adaylığı başvuruları YDP, DP ve UBP’de sona erdi.

Milletvekili adaylık başvuruları bugün CTP ve HP’de sona erecek. TDP ise 10 Aralık’a kadar başvuru kabul edecek

50 milletvekili adayı arasında yer almak için UBP’de 85, YDP’de ise 90 aday başvuru yaptı.

CTP Lefkoşa İlçesi’nde; CTP Milletvekili Sıla Usar İncirliği Yaşar Aracı, Ödül Muhtaroğlu, Ayşe Alioğlu, Hasse Işısal, Filiz Besim ve Ahmet Muratoğlu Derviş Biladanlı, Hülya Batunlu ve Tekin Söylemez adaylık başvurusunda bulundu.

Mağusa’da CTP Milletvekili Erkut Şahali, Asım Akansoy ve Teberrüken Uluçay yeniden adaylık başvurusu yaparken, Seran Aysal, Gaye Astan Çoban, Hamit Caner, Ceyhun Ümiter, Şifa Çolakoğlu, Yasin Yeni, Cihan Tunceli ve Behçet Öznaçar müracaata bulundu.

Girne’de milletvekili Fazilet Özdenefe ve Fikri Toros yeniden adaylık başvurusu yaparken, Mahmut Kanber, Altay Çelebi Salih Sarpten, Ceyhun Birinci, Pembe Ardıç ve Niyal Öztürk CTP’den milletvekili adaylığına başvurdu.

Güzelyurt’ta CTP Milletvekili Armağan Candan yeniden aday olurken, Aslı Murat milletvekilliği adaylığı için müracaata bulundu.

CTP’de İskele’de milletvekili Biray Hamzaoğulları yeniden aday olurken, Suphi Coşkun, Ahmet Cenk Musaoğulları, Yalçın Kömürcügil, Hüseyin Mülazim, Fikret Civisilli ve Fide Kürşat milletvekilliği adaylığı için başvurularını yaptı.

Lefke’de CTP’de milletvekili Salahi Şahiner yeniden aday olurken, Tuncay Sarıyer’de milletvekilliği adaylığı için müracaata bulundu.

CTP'de 6 Aralık’ta Parti Meclisi toplanıp, aday adaylarını değerlendirip onaylayacak. 11 Aralık’ta ise aday belirleme ve sıralama kurultayı yapılacak.

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04/12/2021 11:58