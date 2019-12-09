CTP'de kritik tarih 17 Aralık

Haber Kıbrıs Özel Haber

Nisan 2020'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için start veren Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde kritik Parti Meclisi toplantısı için tarih belirlendi.

Haber Kıbrıs'ın güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, kritik Parti Meclisi Toplantısı 17 Aralık Salı günü, saat 17.00'de Hidden Garden'de toplanacak.

Seçime kendi adayı ile katılma kararını daha önce prensip kararı olarak alan CTP'de, genel başkan Tufan Erhürman'ın aday olması eğilimi var.

Son PM toplantısında da bu karar ayakta alkışlanmış, ancak nihai kararın genişletilmiş PM toplantısında alınması karara bağlanmıştı.

17 Aralık Salı günü saat 17.00'de düzenlenecek genişletilmiş PM toplantısına, mevcut PM üyelerinin yanı sıra, eski genel başkanlar, yeni ve eski milletvekilleri, meclis başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri davet edilecek.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi'nin siyasi kulislerden derlediği bilgilere göre, CTP Cumhurbaşkanlığı seçim startını 17 Aralık 2019 saat 17.00'de resmen vermiş olacak...

09/12/2019 15:56