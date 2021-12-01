CTP’de milletvekilliği adaylık başvuruları başladı

Milletvekilliği adaylık başvuruları 30 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasında kabul edilecek

ads ads ads ads
01/12/2021

ads
ads
ads
CTP’de milletvekilliği adaylık başvuruları başladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) 23 Ocak Erken genel Seçimleriyle ilgili milletvekilliği adaylık başvuruları dün başladı.

Milletvekilliği adaylık başvuruları 30 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasında kabul edilecek. Başvurular, 6 Aralık Pazartesi günü Parti Meclisi tarafından değerlendirilerek onaylanacak.

CTP, 11 Aralık Cumartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi’nde aday belirleme seçimi yapacak.

CTP, aday listesinde yasa gereği her bir seçim bölgesinde uygulanacak yüzde 30 cinsiyet kotasının yanı sıra yaşamın farklı alanlarını temsil eden kesimlerden kontenjan adaylara yer verecek.

CTP Parti Meclisi geçtiğimiz akşam toplanarak kontenjan sayı ve sırasını belirledi.

 

01/12/2021 10:10
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: CTP, milletvekilliği adaylık başvuruları
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.