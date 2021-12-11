CTP’de Oy Kullanma İşlemi Sürüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 23 Ocak Erken Genel Seçimleri için düzenlediği Aday Adaylığı ve Sıralama Kurultayı’nda oy verme işlemi sürüyor.

12.30 civarlarında başlayan oy verme işlemi, beşinci saatine girdi. 5 saat itibarıyla bin kişi civarında parti üyesi oy kullandı. CTP Aday Adaylığı ve Sıralama Kurultayı’nda oy verme işlemi, 20.00’ye kadar devam edecek.

Sorakın: Dışarıda faşist bir yağmur yağıyor, şimdi büyük bir şemsiye altında toplanma zamanıdır

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Aday Adaylığı ve Sıralama Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, bugüne kadar CTP’lilerin, çok badireler atlattığını, dışlandığını ve ötekileştirildiğini vurguladı. Uzun yıllardır kamu kaynaklarından mahrum bırakıldıklarını, vatan haini ilan edildiklerini, Rumcu ilan edildiklerini belirten Sorakın, bunlara hiç aldırış etmeden, doğru bildikleri yolda, temel ilkeleri çerçevesinde yolculuklarına devam ettiklerini ifade etti.

Sorakın, “Federal çözümü savunduk. Sosyal adaleti, eşitliği savunduk. İnsanlarımızın devlet kaynaklarına erişiminde eşitliği, adeleti getirdik. Hiç yılmadan mücadelemize devam ettik” dedi. 51 yıllık yolculuklarında çok şeyler öğrendiklerini kaydeden Sorakın, “Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, vefayı öğrendik. Zaman zaman ihanete de uğradık. Ama hiç bıkmadan, usanmadan temel ilkelerimiz çerçevesinde devam ettik” dedi.

Federal çözümü gerçekleştirene kadar yollarına devam edeceklerini ifade eden Sorakın, ülkemizde eşitliği, adaleti, insan haklarını, özgürlükleri, tesis edene kadar yolculuğa devam edeceklerini söyledi. Sorakın, “Başarabilmek için birlikte olmamız gerektiğini öğrendik. Eğer birlikte olamazsak hiçbir şeyi başaramayacağımızı da çok iyi biliyoruz” dedi. Sorakın, “Sevgili Ferhat Şensoy’un şu sözü aklımdan hiç çıkmıyor; ‘Dışarıda faşist bir yağmur yağıyor, şimdi büyük bir şemsiyenin altında toplanma zamanıdır” diyerek sözlerini tamamladı.

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11/12/2021 18:27