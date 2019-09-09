CTP’de PM depremi

Cumhuriyetçi Türk Partisi, 6 Ekim kurultayına hazırlanırken, Parti Meclisi için başvuru kabulü yapıldı.

CTP’de çok sayıda milletvekilinin yanı sıra, eski başkanlar ve başbakanlar başvuru yapmayarak, CTP karar alma, politika üretme mekanizmalarının dışında kaldı.

CTP tüzüğü gereği, mevcut milletvekili ve belediye başkanları, oy hakkı olmadan, PM’nin doğal üyesi.

Parti Meclisi’nde oy hakkı kullanabilmesi için, herkesin Parti Meclisi seçimi için, kurultayın onayından geçmesi gerekiyor.

Geçmişte, partinin önde gelen birçok ismi, kurultay çekişmesi nedeniyle sandıkta kalmış, PM’de temsil edilememişti.

Başbakanlar… Genel başkanlar… Meclis başkanları…

CTP’de uzun süredir devam eden, “Başbakanlık, parti başkanlığı ve meclis başkanlığı yapan isimler doğal PM üyesi olsun, politika üretimlerinde etkin katılımı bulunsun” önerisi, kabul görmedi.

Bir önceki kurultayda, etkili isimlerin listeler döndürülerek, sandıkta kalması da yeni dönemde aday olmaları engelledi…

Başvuru dahi yapmadılar

Haber Kıbrıs’ın CTP’ye yakın kaynaklardan derlediği bilgilere göre, milletvekilleri Özdil Nami, Erkut Şahali ve Biray Hamzaoğulları Parti Meclisi üyeliği için başvuru yapmadı.

Parti içerisinde bir kısım milletvekili yanı sıra, belediye başkanları da başvuru yapmayarak, kurultayda yarışacak isimler arasında yer almadı. Başvuru yapmayan en etkili ismin ise, şu anda CTP’nin yönettiği en büyük belediye olan Gönyeli Belediye başkanı Ahmet Benli.

Eski başbakanlar da yok…

14 Kasım 2016’da yapılan son CTP kurultayında, Ömer Soyer Kalyoncu, Sonay Adem, Ahmet Derya, Salih İzbul, Ahmet Barçın gibi, partiye her kademe ciddi emek veren isimler liste savaşları, yaşlı- genç, bıyıklı- bıyıksız tartışmaları nedeniyle Parti Meclisi’ne girememişti.

Yapılan son Parti Meclisi başvuruları arasında, Parti başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanı olarak hizmet veren Mehmet Ali Talat, parti başkanı ve başbakan olarak görev yapan Ferdi Sabit Soyer ve Özkan Yorgancıoğlu, Başbakan olarak görev yapan Ömer Kalyoncu ve meclis başkanı olarak görev yapan Fatma Ekenoğlu isimleri yok.

Parti tabanı arasında ciddi bir şekilde etkili isimlerin PM’de “hiçbir şekilde” yer almayacak olmasından endişe duyuyor.

Haber Kıbrıs’a ulaşan kaynaklar, “en azından cumhurbaşkanı, meclis başkanı, başbakan gibi üç önemli makamda görev yapan isimleri, doğal üye olarak PM’de yer almalı, tecrübelerini partiye aktarmalı” görüşünü bildirdi.

Ancak, CTP’nin tüzüğü bu alanda net düzenlemeler içeriyor. Uzun bir aradan sonra CTP’nin bilinen birçok ismi, doğal ya da seçimle gelen PM üyesi olamayacak.

Tek aday Erhürman

Bu arada, CTP kurultayına tek adayla gidilmesi bekleniyor. Şu ana kadar, Tufan Erhürman dışında yeni bir isim başkanlık için talip olmadı. Kurultayda, Tufan Erhürman'ın cumhurbaşkan adaylığı için de adım atılması bekleniyor. 6 Ekim tarihli kurultayın, Erhürman'ın cumhurbaşkan adaylığı için de start tarihi olması için çalışma yapılıyor.