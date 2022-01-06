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CTP'de talihliler araçlarına kavuştu

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06/01/2022

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CTP'de talihliler araçlarına kavuştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) her yıl kuruluş yıldönümünde düzenlediği geleneksel piyango çekilişinde bu yıl iki büyük hediyeyi kazanan talihliler, geçtiğimiz gün araçlarını teslim aldı. 148532 numaralı biletin sahibi Nezihe Doğan Aksu, Kombos’a giderek Mercedes A180 model aracına kavuşurken, 000786 numaralı biletin sahibi Hüseyin Eminel de Çangar Motors’ta BMW X1 model aracını teslim aldı. Her iki aracı da talihlilerine Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ile Mali Sekreter Ali Karavezirler teslim etti. Sorakın, talihlilere “Hayırlı olsun” temennisinde bulundu.

06/01/2022 15:27
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TAGS: ctp, piyango çekilişi
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