CTP’den Arda Sönmez İçin Başsağlığı Mesajı

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07/08/2024

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CTP’den Arda Sönmez İçin Başsağlığı Mesajı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP),  Arda Sünmez'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini duyurdu. Partinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Canımız Arda Sünmez'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yaslı ailesine ve tüm sevenlerine metanet ve başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

CTP’nin paylaştığı mesajda, genç yaşta kaybettikleri Arda Sünmez’in ailesine ve yakınlarına sabır dileklerinde bulunuldu.

07/08/2024 10:32
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TAGS: ctp, arda sünmez
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