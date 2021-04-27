CTP’den Bahçeli’ye tepki

Cumhuriyetçi Türk Partisi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Mustafa Akıncı ile ilgili yapmış olduğu konuşmaları nedeniyle tepki gösterdi.

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27/04/2021

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CTP’den Bahçeli’ye tepki

CTP, yapmış olduğu basın açıklamasında Bahçeli’nin Kıbrıs Türk halkına ve kurumlarına karşı seviyesiz saldırılarına devam ettiğini ifade ederek MHP Genel Başkanı’na eleştiride bulundu. CTP’den yapılan açıklamada “bu söylem, eleştiri boyutunu aşıp hakaret noktasına geliyorsa bu durum asla kabul edilemezdir. Bahçeli’yi Kıbrıs Türk halkına, kurumlarına ve siyasilerine karşı saygılı olmaya davet ederiz” ifadelerine yer verildi.

CTP’nin yapmış olduğu basın açıklaması şöyle:

BASIN AÇIKLAMASI

Hakaret noktasına ulaşan eleştiriler asla kabul edilemez!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Türk halkına ve kurumlarına karşı seviyesiz saldırılarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu kararı “Rumların değirmenine su taşıyor” söylemiyle suçlayan Sn. Bahçeli, bugün de Dördüncü Cumhurbaşkanı Sn. Akıncı’ya saygı sınırlarını ve siyasi etik değerleri aşan bir saldırıda bulunmuştur. Seçilmiş bir siyasinin görüş ve düşüncelerine katılmayabilir, söylemlerini eleştirebilirsiniz. Ancak bu söylem, eleştiri boyutunu aşıp hakaret noktasına geliyorsa bu durum asla kabul edilemezdir. Bahçeli’yi Kıbrıs Türk halkına, kurumlarına ve siyasilerine karşı saygılı olmaya davet ederiz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi

27.04.2021

 

27/04/2021 19:00
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