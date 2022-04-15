CTP’den El-Sen Eylemine Destek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) Teknecik Elektrik Santralı’nda düzenlediği eyleme destek verdi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, “Kurumun satılacağı” gerekçesiyle eylem yapan sendikanın Teknecik’teki eylemine CTP adına Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, Girne İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekilleri katılarak destek belirtti.

Sendikal Platform temsilcilerinin de yer aldığı eylemde Elektrik Kurumu’nun satılmasına asla göz yumulmayacağı vurgulandı.

Bu habere tepkiniz:



15/04/2022 15:42