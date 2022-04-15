CTP’den El-Sen Eylemine Destek

ads ads ads ads
15/04/2022

ads
ads
ads
CTP’den El-Sen Eylemine Destek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) Teknecik Elektrik Santralı’nda düzenlediği eyleme destek verdi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, “Kurumun satılacağı” gerekçesiyle eylem yapan sendikanın Teknecik’teki eylemine CTP adına Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, Girne İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekilleri katılarak destek belirtti.

Sendikal Platform temsilcilerinin de yer aldığı eylemde Elektrik Kurumu’nun satılmasına asla göz yumulmayacağı vurgulandı.

15/04/2022 15:42
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Cumhuriyetçi Türk Partisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.