CTP’den erken seçim çağrısı: Erken seçim kararı için daha ne bekliyorsunuz?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), hükümete erken seçim çağrısını bir kez daha yineledi. Yapılan açıklamada, mevcut hükümetin uyum ve yönetme kapasitesinden yoksun olduğu, halkın güvenini kaybettiği ifade edildi.

CTP, Üstel Koalisyonu’nun kendi içinde dahi güvensizlik yaşadığını ve erken seçim tartışmaları ile istifa açıklamalarının iradenin halka teslim edilmesi gerektiğini açıkça gösterdiğini belirtti.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Erken seçim kararı için daha ne bekliyorsunuz?

“Hükümet” olarak anılan ortaklığın ülkeyi yönetme kapasitesi, uyumu ve yeteneğinden tümüyle uzak olduğunu her gün yeniden anlıyoruz.

Halkımız “hükümet”e, Üstel Koalisyonu’nun her bir üyesi de birbirine güvenmiyor.

“Hükümet” içerisinden gelen erken seçim yorumları ve istifa açıklamaları ile ortaya çıkan tablo, iradenin gerçek sahibine yani halkımıza teslim edilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak “erken seçim” çağrımızı yineliyor, halkımızdan ve sivil toplum örgütlerimizden bu yönde baskıyı artırmasını bekliyoruz.

CTP’nin hedefi yalnızca erken seçim değil, aynı zamanda reform ve dönüşümdür.

Biz varız, kararlıyız.

Ülkemiz, halkımız, çocuklarımız için çok daha güzel bir geleceği hep birlikte kuracağız.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, toplumun ve Kıbrıs’ın uzun vadeli değişim ve dönüşümüne hizmet eden bir vizyonla göreve hazırdır.