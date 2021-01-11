CTP'den Güneyde çalışan işçilere destek!

Güneyde çalışanların temsilcisi cumhuriyet meclisi önünde CTP milletvekilleri Erkut Şahali, Sıla Usar İncirli, Armağan Candan ve Doğuş Derya ile görüştü.

Temsilci, muhataplarının Başbakan Ersan Saner değil Sağlık Bakanı Ali Pilli olduğunu ancak sağlık bakanının kendileriyle görüşmekten kaçtığını söyledi. Güneyde yaklaşık 1600 kişinin çalıştığını belirterek bu kişilerin isim listesinin yetkililerin elinde olduğuna dikkat çekti. Temsilci sonuç alana kadar meclis önünden kaçmayacaklarını ifade etti. Temsilciyi dinleyen Milletvekilleri konuyu meclis gündemine getireceklerini kaydetti.

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11/01/2021 12:49