CTP'den Lefkoşa için ilk başvuru Olguner'den

Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi üyesi​ mimar Onur Olguner, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan aday adaylığı için başvurusunu yaptı.

Onur Olguner, LTB Başkan adaylığı için Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne sosyal medyadan başvuru yaptığını duyurdu. Olguner, Lefkoşa için hazırladığı vizyon projeleriyle başvuru yaptığını açıkladı.

Olguner'in paylaşımı şöyle:

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adaylığı için başvuruyu yaptık dostlar.



Dile kolay, belediyecilik ve vizyon projeleriyle geçen 10 yılın ardından kolumuzun altında Lefkoşa için hazırladığımız vizyon projeleriyle başvurumuzu yaptık.



İnandığımız hayallerle bu yola çıktık. Bu yolda yanımda olan ve olacak herkese teşekkürü borç bilirim.

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19/08/2022 11:46