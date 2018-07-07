CTP'den Nidai Güngördü Açıklaması

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, 24 Haziran seçimlerinin üzerinden daha çok kısa bir süre geçmişken Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü’nün işe baskı politikalarıyla başladığını savundu.



Kişi, Girne İlçe Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran seçimleri sonrasında Girne Belediyesi içerisinde çalışanlara dönük “mobbing” uygulamalarının arttığını, seçimlerde demokratik tercihlerini ortaya koyan çalışanlara karşı mevcut yönetime yakın duran kişilerin “sözlü tacize varan ifadeler” kullandığını ifade etti.



Aday olan kişilere yönelik Girne Belediyesi tarafından yazılı ihbarlar gönderildiğini ve adeta “aba altından sopa gösterildiğini” ifade eden Kişi, “seçim sonrasında hiçbir objektif kritere dayanmadan BELPAZ’dan personel durdurma yoluna gidilmesi siyasi baskıların yoğunlaşmasına bir başka örnektir” dedi.



BELPAZ’daki yapının artık daha fazla sürdürülemeyeceğini kaydeden Kişi, yine hiçbir objektif kritere dayanmadan ve yasalara aykırı bir biçimde sadece siyasi farklılık gözetilerek; başta CTP üyesi olan kişilere ve devamında CTP adayına veya başka adaylara destek olan çalışanlara dönük baskı, sürgün ve yıldırma politikalarının uygulamaya sokulduğunu iddia etti.



Güngördü’ye “baskıcı ve anti-demokratik” olarak nitelediği uygulamalardan bir an önce geri dönme çağrısı yapan Kişi, “özellikle kendisine oy verenler veya vermeyenler üzerinden bir ayrıştırmaya girmesi çok tehlikeli ve bu, en yakın çalışma arkadaşlarına kadar uzanabilecek bir süreci getirebilir”dedi.



Kişi açıklamasında “CTP üyesi olsun-olmasın tüm vatandaşlarımıza belediye kaynaklı bir baskı gördükleri anda en yakın CTP örgütüne başvurabileceklerini de bildirmek isteriz. 48 yıllık mücadele tarihi olan bir parti olarak CTP, hiçbir ayrım gözetmeksizin baskıya uğrayan herkesle birlikte mücadeleyi yükseltme konusunda kararlıdır.” ifadelerini kullandı.