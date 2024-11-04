CTP’den Pilli’ye “Demokrasi Bir Gün Size de Lazım Olur” Tepkisi

ads ads ads
04/11/2024

ads
CTP’den Pilli’ye “Demokrasi Bir Gün Size de Lazım Olur” Tepkisi

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile meclisi açma girişimi yaparken UBP meclis grubu meclisi terk etti.

Oturuma nisap sağlanamadığı için 10 dakika ara verildi. Söz konusu arada UBP milletvekili Ali Pilli meclis salonuna girerek CTP’li vekillerle görüştü. CTP’li vekiller “Demokrasi bir gün size de lazım olur diyerek” Pilli’ye tepki gösterirken Ali Pilli meclisin herkesin olduğunu söyledi

 

 

04/11/2024 11:20
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.