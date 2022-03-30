CTP’den Sendikal Platform Eylemine Destek

ads ads ads ads
30/03/2022

ads
ads
ads
CTP’den Sendikal Platform Eylemine Destek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), bu akşamüzeri Sendikal Platform’un Başbakanlık önünde düzenlediği eyleme katılarak tam destek verdi.

Eylemde CTP’yi temsilen Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri ve MYK üyeleri yer aldı. Başbakanlık önünde toplanan Sendikal Platform temsilcileri, ülkede yaşanan pahalılığı ve fakirleşmeyi protesto etti. Başbakanlık önüne çadır kuran eylemciler, ardından ateş yaktı ve hükümeti istifaya davet etti.

30/03/2022 19:51
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: CTP, Sendikal Platform, Eylemi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.