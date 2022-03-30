CTP’den Sendikal Platform Eylemine Destek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), bu akşamüzeri Sendikal Platform’un Başbakanlık önünde düzenlediği eyleme katılarak tam destek verdi.

Eylemde CTP’yi temsilen Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri ve MYK üyeleri yer aldı. Başbakanlık önünde toplanan Sendikal Platform temsilcileri, ülkede yaşanan pahalılığı ve fakirleşmeyi protesto etti. Başbakanlık önüne çadır kuran eylemciler, ardından ateş yaktı ve hükümeti istifaya davet etti.

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30/03/2022 19:51