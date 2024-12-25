CTP’den sendikaların grevine destek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), sendikaların yarın yapacağı greve destek belirtti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Asım Akansoy, “Sendikaların haklı grevini destekliyoruz, halkımızın yanındayız.” dedi.

Akansoy açıklamasında, UBP, DP ve YDP hükümetinin "halkın alım gücünü azaltacak, halkı fakirleştirecek ve çalışma hayatında örgütlü mücadeleyi sekteye uğratacak" yasa tasarılarını Meclise sevk ettiğini ifade etti.

Akansoy, hükümeti, halkın alım gücünün azalmasını ve hayatın pahalılaşmasını ciddiye almamak, yapılan önerileri ciddiye almayıp planlama ihtiyacını yok saymak, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir ekonomik düzeni tamamen yok etmeye yönelmekle suçladı.

Akansoy, “Demokratik yaşamın temeli olan örgütlü toplumu, Toplu İş Sözleşmesi düzenine göz koyup, sosyal diyalog ve uzlaşı kültürünü dinamitlemeyi, her konuda olduğu gibi ‘ben yaptım olur’ tavrını yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. 26 Aralık Perşembe günü bahse konu yasa tasarlarının meclis alt komitesinde görüşülmesine karşı sendikalarımızın ortaya koyduğu haklı genel greve destek verdiğimizi belirtiriz. 100 bine yakın insanımızı mağdur edecek yasa tasarılarına karşı hem meclis içinde hem de meclis dışında halkımız ile birlikte olacağız.” ifadelerini kullandı.