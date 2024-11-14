CTP'den UBP'ye sorunu çözecek bir öneri

CTP'DEN UBP'YE SORUNU ÇÖZECEK BİR ÖNERİ: YENİ BİR UBP'Lİ ADAYI DİYALOG VE İSTİŞARE YOLUYLA BELİRLEYELİM... 19 MİLLETVEKİLİ İLE CTP BU ADAYA OY VERMEYE HAZIR... BAŞBAKAN DİYALOG SÜRECİNİ BAŞLATSIN, YARIM SAATTE MECLİSTE SORUNU ÇÖZELİM

SİZCE UBP BU ÖNERİYE "EVET, HADİ DİYALOG BAŞLASIN" DER Mİ? YOKSA BU ÖNERİYE "EVET" DEMEYİ BİR YENİLGİ OLARAK GÖRÜR MÜ? UBP'DE DERİN SESSİZLİK DEVAM EDİYOR. GÖRÜNEN O Kİ, UBP PARTİ İÇİ DİYALOG VE TARTIŞMA, KARAR ÜRETME REFLEKSİNİ KAYBETTİ. ZAMAN İSE VATANDAŞIN ALEYHİNE ÇALIŞIYOR...

Ulusal Birlik Partisi, bir hafta ertelenen meclis çalışmaları sonrasında büyük bir sessizliğe gömüldü. Bu sessizlik aynı zamanda bana göre bir "tavır"... "Biz Ziya Öztürkler'i seçtik, gerisi bizi ilgilendirmez..." tavrı bu. Başbakan kendisinin ve ailesinin sağlık sorunları ile uğraşıyor, süreçle ilgilenecek hali yok

Dün sabah saatlerinde YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, kimsenin nasıl olacağını anlamadığı bir istifa şekli ortaya koydu. İstifasını 19 CTP milletvekilinin istifasına bağladı. İstifa mektubunu da CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'a yazdı. Adres olarak da CTP Genel Merkezi. Baştan aşağıya tavırsızlık, iş ola beri gele adımlar...

Akşamına ise, Cumhuriyetçi Türk Partisi, meclis grubu ve Merkez Yönetim Kurul'nu topladı. "Sorunu çözecek" bir öneride bulundu. Dedi ki, "istişare ve diyalog yoluyla..." Burası çok önemli. İstişare ve diyalog yoluyla yeni bir meclis başkan adayı belirlenmesi önerisinde bulundu CTP Genel Başkanı...

Bu ne demek? Ziya Öztürkler'in geri çekilmesi demek. Resmi Gazete'de "kazandı" diye ismi yazılan... 3 kez cumhurbaşkanlığına vekalet eden... Şimdi de 15 Kasım kutlamaları için havaalanında ha bire heyet karşılayan Ziya Öztürkler'in "geri çekilmesi" isteniyor. UBP bunu kabul eder mi?

Öneri tam olarak şu aslında: İstişare ve diyalog yoluyla bir isim belirleyelim. Belirlenen isim yeni meclis başkan adayı olsun. Haliyle Ziya Öztürkler çekilsin ya da şeklen istifa etsin. Devamında da CTP 19 milletvekili ile istişare ve diyalogla belirlenecek adaya tam destek versin...

Başbakan Ünal Üstel'in endişesi ve süreci 5'inci turda, 3 çift mühür oya rağmen ısrarla devam ettirmesinin nedeni ne? Elbette grubuna duyduğu güvensizlik. Öztürkler, 15'inci turda 3 çift mühürle kazandı, güya. Öncesinde 2 kez Zorlu Töre, bir kez de Kutlu Evren'in oylanarak reddedildiğini unutmayalım...

Tabi ki CTP açısından da zor bir öneri bu. Yani, 15 turda hiçbir UBP adayına oy vermeyen CTP'ye ne oldu da şimdi, ilk turdan, bir vekile destek vermeyi kabul ediyor? Burada "diyalog" detayını unutmayalım. "İstişare" şartını unutmayalım. CTP de, kendisi açısından kolay olmayan bu öneriyi "istişare şartına" bağlıyor

Gelelim tablonun sonuna... Sizce UBP, bu öneriye "evet" der mi? CTP liderini Başbakan istişare için bir toplantıya çağırır mı? Bence, bu öneriye UBP'nin "tamam be, kabul, hadi yeniden başlayalım" demesi çok da kolay değil. Pratik olarak çok kolay... Ama UBP, yeni bir seçimi, muhalefete "yenilgi" olarak algılıyor...

Gerçek şu ki, bu krizin bitmesi gerekiyor. Bu tabloda UBP meclis açamayacak, CTP istifayı gündeme almayacak... Bu tıkanıklık sürüp gidecek. Bu tıkanıklığın kimseye faydası yok. Liderler krizi çözmek zorundadır. Bazen kamuoyunun tepkisine rağmen... Zor olsa da... İrade gerektiren adımları atmak, kitlesini buna ikna etmek liderlerin görevidir