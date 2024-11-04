CTP’li Belediye Başkanlarından Ortak Karar

Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) bağlı yedi belediye başkanı, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı seçim sürecinde yaşanan krize ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. CTP’li belediye başkanları, ortak bir açıklama ile Meclis’teki başkanlık seçiminde çift mühürlü geçersiz oyların varlığına vurgu yaparak, mevcut Meclis Başkanı olarak ilan edilen Ziya Öztürkler’in durumunun "yok hükmünde" olduğunu ifade etti.

Yapılan açıklama şöyle:

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) olarak, Meclis'te yaşanan son gelişmeler ışığında, demokratik süreçlerin ve hukukun üstünlüğünün her zaman savunucusu olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz. Bu bağlamda, CTP’li 7 belediye olarak aldığımız kararı kamuoyuna duyuruyoruz:

Cumhuriyet Meclisi’nde 15 tur sonucunda dahi tamamlanamayan Meclis Başkanlığı seçiminin ardından, çift mühürlü üç geçersiz oya rağmen yapılan tek taraflı ilanların yok hükmünde olduğunu belirtiyoruz. Bu nedenle, belediyemiz bünyesinde gerçekleştirilecek herhangi bir etkinliğe, mevcut durumda kendini Meclis Başkanı olarak ilan eden Ziya Öztürkler’e davet yapılmayacaktır.

Demokratik ve hukuka uygun bir seçim neticesinde göreve gelecek olan Meclis Başkanı’na gereken saygıyı göstermek ve iş birliği yapmak birincil ödevimiz olacaktır. Bu süreçte, demokrasinin teminatı olan hukukun üstünlüğüne ve adil seçim ilkesine her zaman bağlı kalacağımızı taahhüt ederiz.

Bu kararımız, demokrasimizin ve meclisimizin itibarını koruma çabamızın bir parçasıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif