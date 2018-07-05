CTP’li Meclis üyeleri Başkan’dan açıklama istedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Belediye Meclis Grubu, Belediye Başkanı İsmail Arterden 11 başlık altında sıraladıkları konulara ilk 15 gün içinde yanıt vermesini istedi.

Yapılan ortak açıklamada amacın, şeffaf olmanın yanısıra mağusalıları bilgilendirmek olduğu kaydedildi.

Açıklamada Belediyenin mali yapısının özeti; Belediyenin ana gelir kalemleri ve ne kadarının toplandığı; Belediyenin alacaklarının özeti, Belediyenin en büyük gider kalemleri; Belediyenin borçlarının ve bu borçların nasıl yapılandırıldığının özeti; Belediyenin çalışan sayısı; 2014-2018 yılları arasında kadrolu personel sayısındaki değişim oranı; 2014-2018 yılları arasında sözleşmeli personel sayısındaki değişim oranı; 2014-2018 yılları arasında hizmet alımı kaleminden ödenen gündelikçi personel sayısındaki değişim oranı ve gündelikçilerin sosyal haklarının durumlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi istendi.

BRT/