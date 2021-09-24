CTP'liler hükümeti istifaya çağırdı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın ve Gençlik Örgütleri, Teknecik Elektrik Santrali’ne alınan ihalesiz ve zararlı akaryakıt nedeniyle Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Eyleme katılanlar, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’ni pankartlarla istifaya davet etti ve halk sağlığının tehlikeye atıldığını dile getirdi. CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, MYK üyeleri ve partililerin katıldığı eylemde basın açıklaması okundu.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Bakanlar Kurulu kararıyla KIBTEK için temin edilen akaryakıtın satın alma süreci, bilindiği gibi ihalesiz şekilde gerçekleşmiştir. Temin edilen akaryakıt, satın alma prosedürlerine uygun olmadığı gibi yakıt analizleri ve parametrelerin limit değerlere uygunluğu kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmamıştır. Konuyla ilgili görüş verebilecek kadrolara sahip meslek odalarımız, sivil toplum örgütlerimiz, yakıtta bulunan birçok parametrenin, limit değerleri sağlamadığını belirtmiştir.

Başbakanlık ve ilgili kurumlar, yakıtın temiz olduğunu iddia ederek doğruyu saptırmaya çalışmaktadır. KIB-TEK yetkilisi mahkemede yakıtın standartlara uygun olmadığını ifade etmiştir. Sivil toplum örgütlerinin girişimleriyle alınan numune örnekleri bağımsız bir laboratuvarda incelenmiş ve birçok parametrenin limit üstü olduğu ortaya çıkmıştır. Analizlerden elde edilen sonuca göre mevcut yakıt insan sağlığını ve çevreyi doğrudan tehdit etmektedir. Bunun yanında, elektrik santraline de geri dönüşümü mümkün olmayacak zararlar vermektedir.

KIBTEK, Kıbrıs Türk toplumunun en önemli kurumlarındandır. Birçok emekçinin, gece gündüz demeden risk altında çalıştığı bir kurumdur. KIBTEK, Kıbrıs Türk toplumunun rızkından ayırdıklarıyla gelişmiştir. Hayatın her alanına zarar veren bu Azınlık Hükümeti, şimdi de elini KIB-TEK’e ve çevreye uzatmıştır. Halk sağlığı ve tüm canlıların yaşamı tehdit altındadır. Dünya, yenilenebilir ve temiz enerji üretmenin öneminden bahsetmekte, bu bağlamda çalışmalarına yön vermektedir. Azınlık Hükümeti ise hala çağ dışı yöntemlerle, çevreyi ve halk sağlığını tehlikeye atarak hükümette kalma hesapları içerisindedir.

Akaryakıta bağlı soluduğumuz kirli havanın işlevini kaybeden makinelerin ve buna bağlı gelişecek tüm sorunların sorumluluğu bizzat Azınlık Hükümeti’nindir. Bir an önce istifa etmeleri, hepimizin yararına olacaktır. CTP olarak bu karanlığı dağıtana kadar mücadelemiz devam edecektir.”

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24/09/2021 18:28