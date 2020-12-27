CTP’nin 50. Kuruluş Yıldönümü Piyangosu çekildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği piyango çekilişinin 50’ncisi bu yıl BRT stüdyolarında yapılan çekilişle gerçekleştirildi. Bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle 50. Kuruluş Yıldönümü etkinliklerini erteleyen CTP, en güvenilir piyango olma özelliğini ise sürdürerek çekilişini BRT stüdyolarında Noter Nurten Halimoğlu huzurunda yaptı. Çekilişe Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Mali Sekreter ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, MYK Üyesi ve Güzelyurt milletvekili Armağan Candan katıldı. Çekilişin en büyük iki ikramiyesi olan BMW X1 136613 numaralı bilete isabet ederken, Mercedes B180 088528 numaralı bilete isabet etti. Çekilişte Genel Sekreter Erdoğan Sorakın da konuşma yaptı.

SORAKIN: İLKELERİMİZDEN TAVİZ VERMEDEN BUGÜNLERE GELDİK

CTP’nin 50 yıllık yolculuğundan kısa kesitler anlatarak konuşmasına başlayan Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, bu süreçte çok ağır bedeller ödediklerini ancak CTP’nin ilkeler ve prensiplerinden taviz vermeyerek bugünlere geldiğini söyledi. Bugün CTP’nin 50. Kuruluş Yıldönümü olduğunu kaydeden Sorakın, bu yıl pandemi koşulları nedeniyle sosyal ve kitlesel etkinlikleri düzenleyemediklerini, ancak koşulların elvermesi halinde bu etkinlikleri 2021 yılında yapmak istediklerini söyledi. Piyango çekilişini ise bugün gerçekleştirdiklerini belirten Sorakın, “Satışta emeği geçen örgüt yöneticilerimize, partimizin tüm üyelerine, katkı koyan piyango bayilerine ve destek veren halkımıza yürekten teşekkür ederim” dedi. CTP piyangosunun güvenilir ve şeffaf bir piyango olduğunu belirten Sorakın kazananların ikramiyelerini yarından itibaren alabileceklerini söyledi. Sorakın sözlerinin sonunda, 50 yıllık mücadeleye katkı koyan, bu mücadele uğrunda yaşamını yitiren tüm yoldaşları saygı ve özlemle anarken, şu anda da bu mücadeleye katkı koymaya devam eden herkese teşekkür etti.

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27/12/2020 15:40