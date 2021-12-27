CTP’nin 51’inci Kuruluş Yılı Piyangosu çekildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) her yıl geleneksel olarak düzenlediği piyango çekilişi yapıldı. CTP’nin 51’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Hidden Garden’da düzenlenen etkinlik sonrasında yapılan çekilişte, zengin hediyeleri kazanan şanslılar belli oldu. Çekilişin en büyük iki ikramiyesi olan BMW X1 000786 numaralı bilete isabet ederken, Mercedes A180 148532 numaralı bilete isabet etti. Piyango çekiliş sonuçlarının tam listesi ektedir.

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27/12/2021 23:07