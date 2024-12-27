CTP’nin 54’üncü yıl piyangosu çekildi

Çekilişin iki büyük ikramiyesi olan BMW X1 1.8i model araç 098430 numaralı bilete, Mercedes GLA180 hybrid model araç ise 038103 numaralı bilete isabet etti.

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27/12/2024

CTP’nin 54’üncü yıl piyangosu çekildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) her yıl “Ciddi, Güvenilir, Büyük Piyango” sloganıyla düzenlediği kuruluş yıldönümü piyangosu bilet çekimi bugün gerçekleştirildi.

Çekilişin iki büyük ikramiyesi olan BMW X1 1.8i model araç 098430 numaralı bilete, Mercedes GLA180 hybrid model araç ise 038103 numaralı bilete isabet etti.

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