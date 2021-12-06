CTP’nin aday adayları PM’de onaylandı

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06/12/2021

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CTP’nin aday adayları PM’de onaylandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, bugün yaptığı değerlendirme toplantısı sonucu, 23 Ocak Erken Genel Seçimleri için aday adaylarını onayladı. CTP üyeleri, 11 Aralık 2021 Cumartesi günü adayları ve aday sıralarını belirlemek üzere sandık başına gidecek. Kontenjan adayları ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

CTP 23 OCAK 2021 ERKEN GENEL SEÇİMLERİ ADAY ADAYLARI ŞU ŞEKİLDE:

Lefkoşa

1             Ahmet Muratoğlu

2             Ayşe Alioğlu

3             Cenk Paşa

4             Derviş Bladanlı

5             Doğuş Derya 

6             Filiz Besim

7             Haffe Işısal

8             Hasan Hüda Ecer

9             Hülya Batunlu

10           Mehmetali Güröz

11           Muhittin Tolga Özsağlam

12           Ödül Muhtaroğlu

13           Sıla Usar İncirli

14           Tekin Söylemez

15           Ürün Solyalı

16           Yaşar Aracı

Mağusa              

1             Asım Akansoy

2             Behçet Öznacar

3             Ceyhun Ümiter

4             Cihan Tunceli

5             Derviş Karaca

6             Erkan Tekeli

7             Erkut Şahali

8             Gaye Astan Çoban

9             Hamit Caner

10           Şifa Çolakoğlu

11           Teberrüken Uluçay

Girne    

1             Alpay Çelebi

2             Fazilet Özdenefe

3             Fikri Toros

4             Mahmut Kanber

7             Mustafa İlgen

5             Niyal Öztürk

6             Ongun Talat

8             Özge Tahiroğlu

9             Pembe Ardıç

10           Salih Sarpten

İskele   

1             Ahmet Cenk Musaoğlulları

2             Biray Hamzaoğulları

3             Fide Kürşat

4             Fikret Civisilli

5             Hüseyin Mülazim

6             Suphi Coşkun

7             Yalçın Kömürcügil

Güzelyurt           

1             Armağan Candan

2             Aslı Murat

Lefke    

1             Salahi Şahiner

2             Tuncer Sarıyer

06/12/2021 22:13
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TAGS: CTP’nin aday adayları PM’de onaylandı
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