CTP’nin aday belirleme süreci devam ediyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa kontenjan adayları konusunda son kararını verdiği ve bu isimlerin Derviş Kemal Deniz, Ödül Muhtaroğlu ve Devrim Barçın olacağı öğrenildi.

Ödül Muhtaroğlu ile Devrim Barçın’ın kesinleştiği, Derviş Kemal Deniz’le de prensipte anlaşıldığı belirtildi.

İlk çalışmalara göre Lefkoşa’da üçüncü sırada Derviş Kemal Deniz’in, beşinci sırada Ödül Muhtaroğlu’nun, yedinci sırada ise Devrim Barçın’ın yer alması kararlaştırıldı ama bu sıralamanın değişebileceği de söyleniyor.

Deniz, dıştan atama bakanlık yapmıştı

CTP’nin Lefkoşa kontenjan adaylarından Derviş Kemal Deniz, İngiltere’de City of London Polytechnic’te (daha sonra London Guildhall University) Accounting (Muhasebe) dalında lisans eğitimi yaptı ve bu üniversiteden 1977 yılında mezun oldu. Bu mezuniyetin arkasından Derviş Kemal Deniz, The Institute of Chartered Accountants in England and Wales imtihanlarını alarak 1980 yılında uluslararası denetim ve mali müşavirlik yetkisi sağlayan Chartered Accountant unvanını aldı.

Deniz, Temmuz 2004- Eylül 2006 yılları arasında dıştan, teknokrat atama yöntemiyle Ekonomi Turizm Bakanlığı yapmıştı.

Derviş Kemal Deniz, Temmuz 2004’te AB tarafından çıkarılan Yeşil Hat Tüzüğü’ne karşılık KKTC Devleti varlığını ve ekonomik iradesini belirleyen temel esasında Yeşil Hat Tüzüğü’nün Güneyden Kuzeye mal ve hizmet alışı düzenlemesi ile ilgili yönetmeliğin hazırlanmasında rol almıştı.

Deniz, bu süreçte AB’nin üst düzey bürokratları ile AB uyum süreci için çeşitli görevler yapıp Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi ile uyum çerçevesinde çalışmalar yürütmüştü.

Ülkemizde değerlendirmelerine değer verilen bir ekonomist olan Derviş Kemal Deniz, KKTC ekonomik hayatına mali müşavirlik ve denetçilik faaliyetleri yanında, yerel basında haftalık ekonomi yazıları ile de bilgi ve deneyimlerini aktarıyor.

Muhtaroğlu, DPÖ’de başarılı görevlerde bulunmuştu

Bir diğer CTP kontenjan adayı olan, başarılı bürokrat Ödül Muhtaroğlu, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. Muhtaroğlu, 1994 yılından 2001 yılına kadar Gelir ve Vergi Dairesi’nde çalışmış, 2001’den 2009 yılına kadar Devlet Planlama Örgütü’nde (DPÖ) Planlama Uzmanı olarak görev yapmış, 2009’dan 2014 yılına kadar da Devlet Planlama Örgütü Ekonomik Planlama Dairesi Başkanlığı’nda görev almıştı.

Ödül Muhtaroğlu, 2014’ten Temmuz 2019’a kadar DPÖ Müsteşarlığı yapmış ve bu görevde başarılı sonuçlar ortaya koymuştu.

Çeşitli dergi ve gazetelerde makaleleri de yayınlanan Muhtaroğlu’nun Temmuz 2021’de Ödül Muhtaroğlu’nun kaleme aldığı “Ekonomik ve Sosyal Manzara” isimli bir kitabı da çıktı

Barçın, çalışma yaşamı ve ekonomik konuların gönüllü danışmanı

CTP’nin Lefkoşa kontenjan adaylarından, iktisat fakültesi mezunu Devrim Barçın, işletme fakültesinde yüksek lisans, hukuk fakültesinde ise doktora yaptı. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Yönetim Kurulu üyeliği ve KTAMS Genel Sekreterliği görevlerinde bulunan Barçın, çalışma yaşamı ve ekonomik konulardaki açıklamaları, paylaşımları, gazetelere verdiği röportajlar ve televizyon programları vasıtasıyla, gönüllü olarak halkı aydınlatarak büyük takdir görüyor.

Barçın, Memurlar Kooperatifi Ltd’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlendi.

Devrim Barçın, eski sendikacı ve eski CTP Milletvekili Ahmet Barçın’ın oğludur.

Devrim Barçın, Türkiye’de öğrenciliği döneminde Gençlere Özgürlük Cephesi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi içerisinde aktif görev almıştı. Aynı zamanda Kıbrıs Yüksek Öğrenim Gençliğinin Barış sürecinde örgütlü mücadelesi açısından büyük öneme sahip olan Kıbrıslı Gençlik Platfomu’nun (KGP) kuruluşunda aktif yer alıp 2 dönem Başkanlığını da yürüttü.

Bu habere tepkiniz:



30/11/2021 18:40