CTP’nin düzenlediği “Mağusalı Sohbetler”in konuğu Özdil Nami oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi tarafından düzenlenen “Mağusalı Sohbetler” etkinliğinin konuğu, eski Dışişleri Bakanı ve eski müzakereci Özdil Nami oldu.

CTP’den verilen bilgiye göre, yeni ilçe yönetiminin oluşmasının ardından yeniden başlayan ve “Kıbrıs Sorunu ve Cenevre Zirvesi’nden Beklentiler” başlığıyla düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü CTP Mağusa İlçe Sekreteri Hüseyin Aranır yaparken, etkinliğe Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali ve Şifa Çolakoğlu ile CTP Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi Başkanı Enver Görkey ve ilçe yöneticileri katıldı.

Nami: “Yeni süreçte bize düşen, bizi dünyaya doğru anlatabilecek bir liderle yola devam etmektir”

Söyleşide konuşan Özdil Nami, Türkiye Cumhuriyeti’nin federasyon isteği konusunda somut bir gösterge olmadığını söyledi. Nami, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Cenevre Zirvesi’ni iki devletli çözüm mesajı vermek için bir fırsat olarak gördüğünü, Rum tarafının ise BM zemininde hareket ettiğini göstermek için zirveye katılacağını" belirtti. Tarafların birbirini suçlama noktasında hareket ettiğini ifade eden Nami, bu nedenle zirveden fazla bir beklenti olmadığını kaydetti.

BM’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun Kıbrıs ziyaretine de değinen Nami, DiCarlo’nun somut bir sonuç alamadan adadan ayrıldığını ifade etti.

Nami, “Müzakereler yok ama müzakereciler bir araya gelmeye devam ediyor. Ancak sonuç alınamıyor. BM, Cenevre’de başarısızlığa uğramamak için en azından küçük de olsa bir başarı elde etmek istiyor. Ancak mevcut durumda herkes oldukça karamsar” dedi.

Özdil Nami, Güney Kıbrıs’ın, Kıbrıs sorununun çözümü için uluslararası bir baskı ortamından uzak olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle Cenevre Zirvesi’nden kayda değer bir çıkış beklenmediğini söyleyen Nami, Tatar’ın da, “Türkiye’den aldığım yönlendirmeler çerçevesinde adım atacağım” dediğini öne sürdü.

Nami, ABD Başkanı Donald Trump’ın ana politikasının “önce Amerika” olduğunu, Avrupa Birliği’ne "ayar verme pozisyonunda olduğunu ve hatta Trump’ın, AB'nin dağılmasını isteyen bir yaklaşım sergilediğini" belirtti.

Bu nedenle Trump’ın Kıbrıs konusunda ne yapacağına dair kimsenin kesin bir şey söyleyemeyeceğini ifade eden Nami, Trump’la birlikte dünyada ve bölgede yeni bir sürecin başladığını vurgulayarak, bu süreç hakkında ne olacağını konuşmanın çok erken olduğunu söyledi.

Kıbrıs sorununun çözümü için birçok unsurun bir araya gelmesi gerektiğini kaydeden Nami, “Bize düşen dünyaya bizi doğru anlatabilecek lideri seçmek ve dünyadan da destek alabilecek politikalara destek vermek” dedi.

Söyleşi, katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasıyla sona erdi. “Mağusalı Sohbetler” etkinliklerinin ilerleyen dönemlerde farklı konuklarla devam edeceği belirtildi.