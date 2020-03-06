CTP’nin Emekçi Kadınlar Panayırı 14 Mart’ta

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle geleneksel olarak düzenlediği Emekçi Kadınlar Panayırı’nı bu yıl 14 Mart Cumartesi saat 10.00’da Girne’de Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda düzenliyor.

CTP’den yapılan açıklamada payanırın kadının ekonomik özgürlüğüne vurgu yapmak ve ekonomik özgürlüğünü desteklemek için düzenlendiği kaydedildi.

Emekçi Kadınlar Panayırı’ndan stant almak isteyen kadın üreticilerin başvurularının 9 Mart’a kadar CTP Girne İlçesi’nde alınacağı belirtildi ve detaylı bilginin 0392 815 27 95 numaralı telefondan alınabileceği duyuruldu.

Emekçi Kadınlar Panayırı’nda bu sene, kadın üreticilerin çeşitli yiyecek, içecek ve elişlerinin olacağı stantlar, sivil toplum örgütlerinin stantları, çeşitli sahne etkinlikleri, gösteriler, halk dansları ekipleri, müzik grupları, oyunlar ve eğlenceler yer alacak.

Kadın emeğinin ve üretiminin tek organizasyonu olduğu panayırı on yıldır düzenlemekten duyulan onurun ifade edildiği açıklamada, “Bu toplumda Kadınların en başta emekleri ile var olduklarının bilinci ile yola çıktık. Ekonomik özgürlük kadınların yaşamlarında en önemli unsurlardan biridir” denildi.

Panayırın amacının hem üreten kadınlara katkı sağlamak ve hem de kadın emeğinin değer bulmasına elden geldiğince olanak tanımak ve kadınların eşitlik mücadelesini selamlamak olduğu kaydedilen CTP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Emekçi Kadınlar Panayırında kadın emeğinin görünür kılınması ve bunun ekonomik bir değere dönüşmesini sağlamaya çalışmak amacımızdır. Kadınların ekonomik hayata katılımlarının güçlendirilmesinin kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelelerinin en önemli unsuru olduğunun bilincindeyiz.

Kadın emeği güçlendikçe ve değer buldukça, kadınların diğer tüm alanlarda, siyasette, iş yaşamında, sosyal yaşamda daha etkin olmalarını sağlayacağını düşünüyoruz.”

06/03/2020 15:41