CTP’nin İngiltere’deki temasları sürdürüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri Genel Sekreter Asım Akansoy ve CTP Dış ilişkiler Sekreteri Fikri Toros, Londra’da temaslar yapıyor.

Akansoy ve Toros Londra’da yaptığı temaslarda İngiltere’de , İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıda hazır bulunan İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Yardımcısı, ayni zamanda Bexley Belediye Meclis üyesi, The EdenValley Direktörü Ahmet Dourmoush, Alton & Co Direktörü Altan Kemal ve Vatan Catering Direktörü Tuncel Nalbantoğlu ile görüştü.

Görüşmede Kıbrıslı Türklerin İngiltere’deki iş hacmi ve durumları ele alınırken Kuzey Kıbrıs ile İngiltere arasında Kıbrıslı Türklerin bağlarını daha da artırmak adına neler yapılabileceği konuşuldu.

Öte yandan CTP’li milletvekillerin 23 Kasım Çarşamba akşamı halk ile bir araya geleceği ifade edildi.

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22/11/2022 18:16