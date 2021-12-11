CTP’nin kontenjan adayları açıklandı

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11/12/2021

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CTP’nin kontenjan adayları açıklandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimlerindeki kontenjan adaylarını açıkladı.  Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen Aday Adaylığı ve Sıralama Kurultayı yoğun bir katılımla, pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştiriliyor. CTP üyeleri oy verme işlemine başlamadan önce Genel Başkan Tufan Erhürman’ın açıkladığı kontenjan adayları şu şekilde:

1-Kemal Derviş Deniz (Lefkoşa)

2-Devrim Barçın (Lefkoşa)

3-Ceyhun Birinci (Girne)

4-Seran Aysal (Mağusa)

5-Yasin Yeni (Mağusa)

6-Mehmet Bozer (Güzelyurt)

 

11/12/2021 12:31
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TAGS: CTP’nin kontenjan adayları açıklandı
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