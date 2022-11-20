CTP’nin LTB Başkan adayı İncirli, Merkez Lefkoşa’ı ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi bu sabah, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Sıla Usar İncirli’nin katılımıyla Merkez Lefkoşa’ya ziyaret düzenledi. Ziyarette Sıla Usar İncirli’ye milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda partili eşlik etti. Merkez Lefkoşa’ya alış veriş yapmak için gelen yurttaşlar, CTP’nin LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli’ye büyük ilgi gösterdi. Lefkoşa’da artık yeni bir dönemin başlaması gerektiğine işaret eden yurttaşlar, Sıla Usar İncirli’nin projelerine ve fikirlerine büyük destek belirttiklerini söylediler ve artık CTP’nin yerel yönetim vizyonunun başşehre de taşınması gerektiğinin altını çizdiler.

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20/11/2022 13:03